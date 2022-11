Saint-Malo Craft Beer Expo Saint-Malo, 24 mars 2023, Saint-Malo.

Saint-Malo Craft Beer Expo

2023-03-24 – 2023-03-24

Saint-Malo

35400

Événement phare de la scène brassicole française et étrangère, le Saint-Malo Craft Beer expo nous dévoile tous les ans en mars quelles seront les tendances bière de l’année. Les Brasseries viennent y présenter leurs meilleures bières. À la prog’ cette année, 74 brasseries, des martelasses pour tout savoir sur les styles emblématiques de bière, des ateliers accord « Bières et Mets », de la bonne nourriture pour accompagner vos dégustations et des DJ’s.

En seulement 3 éditions le Saint-Malo Craft Beer Expo c’est placé comme l’un des plus influant événement bière artisanale Européen. En bref, c’est à Saint-Malo que les amateurs, experts et professionnels viennent repérer et rencontrer les meilleures brasseries artisanales. Les brasseries Star à venir viennent pour se faire une place aux côtés des plus célèbres. La Débauche, Aérofab, Brussel Beer Project, Whiplash, Art Is An Ale, Skumenn ou encore La P’tite Maiz’ sont passés par Saint-Malo.

Vivre Saint-Malo Craft Beer Expo c’est bousculer ses papilles plus faire de merveilleuses rencontres.

Quai Saint-Malo 1 bis Quai Duguay-Trouin Saint-Malo

