Saint-Malo Côte d'Emeraude Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Théophile Lognoné (1895-1974), sur les pas d’un inventeur Côte d’Emeraude Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Théophile Lognoné (1895-1974), sur les pas d’un inventeur Côte d’Emeraude, 29 août 2021 11:00, Saint-Malo. Dimanche 29 août, 11h00 Entrée libre https://us04web.zoom.us/j/73201511655?pwd=eUNBNm5EV1ZaUUd4clBWZ0w2OWZzZz09 Beaucoup d’anciennes familles de la cité corsaire faisaient réviser régulièrement leurs montres chez un M. Lognoné, horloger situé place Brevet à Saint-Malo. A combien de générations remontent ce savoir-faire horloger ? Cette visioconférence tâchera d’éclairer les origines familiales et les transferts d’innovation déployés dans le pays de Saint-Malo et la baie du Mont-Saint-Michel. Historiquement, des familles entières exerçaient le métier de bijoutier- horloger, développant des méthodes d’apprentissage mais aussi des alliances professionnelles et familiales. La pratique a véhiculé de nombreuses valeurs telles que le goût du travail bien fait, la ponctualité, la persévérance, la créativité, la dextérité et la patience. Par ailleurs, la quête infinie de précision et l’aspect intangible de la mesure du temps ont donné à cette pratique une forte dimension philosophique. Un univers à découvrir sur les traces d’un inventeur, Théophile Lognoné (1895-1974), bijoutier-horloger, qui transmettra à plusieurs générations une passion pour l’innovation et aussi des perspectives de créativité et de reconversion pour fonder les industries Probiomer. Dans les années 30, l’orfèvre observe les propriétés du calcium organique vivant. Ce minéral, présent dans des coquillages marins, permet de fertiliser des sols et d’améliorer la recherche en nutrition-santé. Pendant la crise de 1936, sa découverte reçoit la prime d’honneur du ministère de l’agriculture. Motif? Il vient d’inventer un complément alimentaire naturel, capable de renforcer le calcium de coquilles d’œufs et d’approfondir de nouvelles recherches pour demain. Inscription gratuite et ouverte à tous, le 29 août à 11h Côte d’Emeraude Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine dimanche 29 août – 11h00 à 13h00

Détails Heure : 11:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Côte d'Emeraude Adresse Saint-Malo Ville Saint-Malo lieuville Côte d'Emeraude Saint-Malo