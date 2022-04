Projet de tunnel entre les îles anglo-normandes et la France, un projet toujours à quai ? Côte d’Emeraude Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Projet de tunnel entre les îles anglo-normandes et la France, un projet toujours à quai ? Côte d’Emeraude, 11 avril 2022 10:00, Saint-Malo. Lundi 11 avril, 10h00 Sur place Participation gratuite et ouverte à tous, via Zoom, logiciel de visiophonie https://us04web.zoom.us/j/71978166869?pwd=LRkQCp9sKOhUWpuMeQh3A6oxaGIilQ.1 Inspiré par l’œuvre FORWARD, un tunnel numérique dont la forme, le motif et la direction changent à l’infini, Kevin Lognoné propose d’en débattre dans le cadre d’une conférence. Des groupes « prêts à investir » dans un tunnel vers la France, c’est en ces termes que le Jersey Evening Post a dévoilé dans ses colonnes le 9 avril 2022 l’intérêt porté à de nouveaux échanges transmanche. Quelques éléments pour situer le débat et l’historique d’un tel projet : Des investisseurs se montrent enthousiastes à l’idée de soutenir un projet de construction d’un tunnel entre Guernesey, Jersey et la France. Aussi, les décideurs politiques doivent commencer à prendre l’idée “sérieusement”, selon un homme d’affaires de Guernesey. Martyn Dorey, ancien président de la Chambre de commerce de Guernesey, a déclaré qu’il était “essentiel” que l’agence de développement de son île explore maintenant sa vision des liens pan-insulaires et continentaux. Il précise que le soutien du gouvernement sera nécessaire pour faire avancer l’idée. Il a ajouté que des investisseurs qui ont soutenu des projets de tunnels similaires dans les îles Féroé étaient intéressés. Ils veulent voir l’utilisation du trafic pour le tunnel modélisé et le gouvernement prêt à assurer les flux de trafic prévus, avant de pouvoir s’engager à financer. Martyn Dorey a ajouté que les prix des billets liés à l’inflation rendaient l’idée réalisable, à condition que les taux d’intérêt restent inférieurs à l’inflation. En 2019, l’homme d’affaires Kevin Keen a appelé à ce que l’idée d’un pont vers la France soit « correctement étudiée » à Jersey, affirmant qu’un tel projet pourrait aider à résoudre la crise du logement très présente dans les îles anglo-normandes ainsi qu’au Royaume-Uni. Kevin Lognoné reviendra à travers cette conférence sur les enjeux d’innovation posés par un tel projet. En photo, l’œuvre FORWARD représente un tunnel numérique dont la forme, le motif et la direction changent à l’infini. Pour ce faire, un logiciel calcule des probabilités chaque seconde, ce qui donne lieu à des itérations audiovisuelles aléatoires qui ne sont jamais les mêmes. Le tunnel est une référence à l’avenir, si instable et si fragile que le simple fait d’y penser peut en changer le cours. Côte d’Emeraude Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine lundi 11 avril – 10h00 à 11h00

