Saint-Malo Côte d'Emeraude Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Découvrir le pavillon des Indes de Saint-Malo Côte d’Emeraude Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Découvrir le pavillon des Indes de Saint-Malo Côte d’Emeraude, 5 septembre 2021 11:00, Saint-Malo. Dimanche 5 septembre, 11h00 Sur place Entrée libre https://us04web.zoom.us/j/77953827936?pwd=UG5sekd5SHIrRUo3ZkJ0RWdlczJQUT09 Le pavillon des Indes fut commandé par le prince de Galles, futur Edouard VII pour représenter les Indes britanniques à l’Exposition universelle de 1878 à Paris. Il comprend alors deux parties symétriques reliées par une galerie. A la fin de l’exposition, les deux parties furent vendues séparément. La principale fut ainsi transférée vers la station balnéaire de Saint-Malo mais endommagée par un coup de vent puis détruite vers 1905 par une violente tempête. Il semblerait que des pièces du pavillon aient été cédées à la République d’Haïti, jusqu’à la chute du Président Salomon, puis enfin vendues au Royaume de Hawaï pour ériger son propre pavillon. Bien que l’enveloppe architecturale du lieu, espace unique et rare, ancien vestige de l’Exposition de 1878 à Paris soit disparue, l’héritage de ce « Taj Mahal » breton mériterait d’être valorisé dans une forme originale. Pour participer à cet appel : https://chng.it/Fmk4wQ8B Côte d’Emeraude Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine dimanche 5 septembre – 11h00 à 12h00

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Côte d'Emeraude Adresse Saint-Malo Ville Saint-Malo lieuville Côte d'Emeraude Saint-Malo