Franco Salas Borquez. L’outre-vague Centre Cristel Éditeur d’Art, 15 novembre 2021 14:30, Saint-Malo.

15 novembre – 15 décembre Sur place Entrée libre.

Aujourd’hui, Franco Salas Borquez est regardé comme un immense peintre de la mer. Des vagues serrées, fascinantes, inimitables…

Le Centre Cristel éditeur d’Art met à l’honneur Franco Salas Borquez, artiste chilien né en 1979 sur l’île de Chiloé. Incarnant la régénération des grands peintres de la mer, il recrée, de toile en toile, l’envoûtante puissance des vagues… La facilité pourrait être de commencer par évoquer ses faits d’armes. De rappeler, par exemple, que Franco Salas Borquez a reçu en 2010, au Musée naval de Madrid, le Prix de l’Institut d’histoire et de culture maritime d’Espagne. Ou alors de souligner que, à tout juste 33 ans, il avait déjà accroché ses tableaux, non seulement dans ce même musée de Madrid, mais aussi au Musée naval de Punta Arenas, au Yacht-club de France, au Musée de la citadelle de Saint-Tropez et dans de prestigieuses collections, des deux côtés de l’Atlantique. Certes, il recrée, de toile en toile, l’envoûtante puissance des vagues. Mais comment ne pas voir qu’il s’agit, pour lui, moins de peindre la mer que de peindre l’espace, de peindre l’infini ? Qu’il s’agit moins de peindre le mouvement que d’en peindre l’esprit ? De la sorte, Franco Salas Borquez a fondé un monde. Comme s’il était à l’ailleurs, à l’abîme, ce que Pierre Soulages est à l’outre-noir. Au vrai, que sait-on de ce démiurge dont chaque œuvre semble dérobée à l’immensité du large ? Qu’il s’est nourri, enfant, des mille aspects des courants du Pacifique. Qu’il a grandi dans les ports, auprès d’un père armateur. Qu’il était à 14 ans un joueur d’échecs surdoué, du reste sacré champion national. Qu’il était en outre un dessinateur hors de pair, et qu’il gagna ses premiers pesos en ouvrant un atelier de portraits dans une vieille maison de Santiago. Destin romanesque, en somme, ponctué en 2002 par son départ pour Paris, demeurée « la ville lumière » à ses yeux de jeune peintre. On devine la suite : des tableaux par centaines, signés d’une étincelante maîtrise. Deux ans après son triomphe à la chapelle Saint-Sauveur, il s’installe au Centre Cristel éditeur d’Art avec seize œuvres retentissantes. Des petits et grands formats qui racon-

tent la mer comme jamais, ainsi qu’une lithographie consacrée à Saint-Malo spécialement créée pour l’exposition.

