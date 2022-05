Exposition “Signac et son temps. Œuvres sur papier” Centre Cristel Éditeur d’Art Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Exposition “Signac et son temps. Œuvres sur papier” Centre Cristel Éditeur d’Art, 23 septembre 2019 14:30, Saint-Malo. 23 septembre – 30 novembre 2019 Sur place Entrée libre 0223181953 Une exposition thématique autour des œuvres sur papier. Deux aquarelles de Paul Signac, jamais exposées jusqu’ici, seront ainsi dévoilées. À leur côté, des œuvres de Corot, Dalí, Émile Bernard… Chacun connaît Paul Signac. Un artiste « historique », fondateur avec Georges Seurat du pointillisme. Un maître incontestable, accroché dans les plus importants musées du monde, sur les cinq continents. Peintre à l’huile, très savant, mais également aquarelliste hors de pair qui entreprit, à partir de 1929, de représenter les principaux ports de France. Aussi se rendit-il à Saint-Malo pour saisir différentes vues de la ville. Deux de ces vues — les remparts, Saint-Servan —, spécialement extraites des archives familiales où elles étaient conservées depuis presque un siècle, sont aujourd’hui révélées pour la première fois au public. Afin d’entourer ces deux inédits, le Centre Cristel Éditeur d’Art a rassemblé trente-cinq autres œuvres sur papier. D’abord le génie de Corot. Puis celui de Picasso et Dalí, qui traversèrent son temps. Sans oublier Émile Bernard, André Derain, Émile-Othon Friesz, Henri Pontoy, André Dignimont, ainsi qu’André Tondu, Georges Cheyssial, Albert Decaris, Pierre Jérôme, tous lauréats du Prix de Rome. Exposition Signac et son temps. Œuvres sur papier au Centre Cristel éditeur d’art à Saint-Malo. Centre Cristel Éditeur d’Art 9 boulevard de la Tour-d’Auvergne 35400 Saint-Malo 35400 Saint-Malo Rocabey – Alsace – Gare Ille-et-Vilaine lundi 23 septembre 2019 – 14h30 à 18h30

