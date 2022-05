Exposition “Horizon. Petits formats” Centre Cristel Éditeur d’Art Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Exposition “Horizon. Petits formats” Centre Cristel Éditeur d’Art, 20 janvier 2020 14:30, Saint-Malo. 20 janvier – 29 février 2020 Sur place Entrée libre http://www.centre-cristel-editeur-art.com, contact@cristel-editeur-art.com, 0223181953 Toute leur vie, ils ont ­repoussé l’horizon. Des œuvres gigantesques, avant de revenir au petit format . Un condensé de couleurs, de formes et de forces signé par des artistes d’hier et d’aujourd’hui. Quelle diable d’idée que ce titre : « Horizon. Petits formats »… N’y aurait-il pas, au sens strict, une sorte d’antithèse, et même une contradiction ? Comme si le standard des grands châssis, le fameux 100 x 81 cm pour une figure, le 73 x 100 cm pour un paysage, le 65 x 100 cm pour une marine, pouvait seul asservir l’histoire de l’art… Or — chacun le devine —, l’histoire de l’art n’a jamais réclamé qu’un unique espace : la liberté. Aussi tous les artistes de tous les siècles se sont-ils attaqués librement à différents formats, avec une réussite souvent constante. Les œuvres présentées ici suivent le principe du “dire peu, pour dire tout” ! La philosophie du haïku, en somme, traduisant un condensé de couleurs, de traits, de formes et de forces, sinon de poésie… Ainsi, sur les murs, Camilla Adami converse avec quatre toiles de Daniele Steardo, l’un de ces jeunes maîtres italiens que nous promet la peinture contemporaine. Sont aussi accrochés : Sylvain Besançon, peintre intégral au geste de graveur, la plasticienne Anne Limbour, le pastelliste Jean-Michel Linfort et Jacky Lézin, soldat buissonnier de la Figuration narrative. Du côté des artistes modernes, les visiteurs découvriront Louis Fournier, André Tondu, Pierre Lucas et Pierre Jérôme, quatre lauréats du Prix de Rome ; Yvette Alde, Christian Caillard, Éliane Thiollier, Gabriel Dauchot et Jacques Berland, qui firent les beaux jours de l’École de Paris. Sans négliger, bien sûr, les illustres classiques : Jean-Léon Gérôme, Émile Bernard, Jean-Baptiste Millet et Maximilien Luce… Et puis, à l’entrée de ce Centre d’art qu’il arpentait il y a peu, comment ne pas se souvenir, devant cinq de ses œuvres, du génie crépusculaire et prophétique de Vladimir Veličković ? Un peintre merveilleux, un merveilleux ami, récemment disparu. Cette exposition lui est dédiée. Centre Cristel Éditeur d’Art 9 boulevard de la Tour-d’Auvergne 35400 Saint-Malo 35400 Saint-Malo Rocabey – Alsace – Gare Ille-et-Vilaine lundi 20 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

mardi 21 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

mercredi 22 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

jeudi 23 janvier 2020 – 09h00 à 12h00

jeudi 23 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

vendredi 24 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

samedi 25 janvier 2020 – 09h30 à 12h30

samedi 25 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

lundi 27 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

mardi 28 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

mercredi 29 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

jeudi 30 janvier 2020 – 09h00 à 12h00

jeudi 30 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

vendredi 31 janvier 2020 – 14h30 à 18h30

samedi 1er février 2020 – 09h30 à 12h30

samedi 1er février 2020 – 14h30 à 18h30

lundi 3 février 2020 – 14h30 à 18h30

mardi 4 février 2020 – 14h30 à 18h30

mercredi 5 février 2020 – 14h30 à 18h30

jeudi 6 février 2020 – 09h00 à 12h00

jeudi 6 février 2020 – 14h30 à 18h30

vendredi 7 février 2020 – 14h30 à 18h30

samedi 8 février 2020 – 09h30 à 12h30

samedi 8 février 2020 – 14h30 à 18h30

lundi 10 février 2020 – 14h30 à 18h30

mardi 11 février 2020 – 14h30 à 18h30

mercredi 12 février 2020 – 14h30 à 18h30

jeudi 13 février 2020 – 09h00 à 12h00

jeudi 13 février 2020 – 14h30 à 18h30

vendredi 14 février 2020 – 14h30 à 18h30

samedi 15 février 2020 – 09h30 à 12h30

samedi 15 février 2020 – 14h30 à 18h30

lundi 17 février 2020 – 14h30 à 18h30

mardi 18 février 2020 – 14h30 à 18h30

mercredi 19 février 2020 – 14h30 à 18h30

jeudi 20 février 2020 – 09h00 à 12h00

jeudi 20 février 2020 – 14h30 à 18h30

vendredi 21 février 2020 – 14h30 à 18h30

samedi 22 février 2020 – 09h30 à 12h30

samedi 22 février 2020 – 14h30 à 18h30

lundi 24 février 2020 – 14h30 à 18h30

mardi 25 février 2020 – 14h30 à 18h30

mercredi 26 février 2020 – 14h30 à 18h30

jeudi 27 février 2020 – 09h00 à 12h00

jeudi 27 février 2020 – 14h30 à 18h30

vendredi 28 février 2020 – 14h30 à 18h30

samedi 29 février 2020 – 09h30 à 12h30

samedi 29 février 2020 – 14h30 à 18h30

Détails Heure : 14:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Centre Cristel Éditeur d'Art Adresse 9 boulevard de la Tour-d'Auvergne 35400 Saint-Malo Ville Saint-Malo lieuville Centre Cristel Éditeur d'Art Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Centre Cristel Éditeur d'Art Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Exposition “Horizon. Petits formats” Centre Cristel Éditeur d’Art 2020-01-20 was last modified: by Exposition “Horizon. Petits formats” Centre Cristel Éditeur d’Art Centre Cristel Éditeur d'Art 20 janvier 2020 14:30 Centre Cristel Éditeur d'Art Saint-Malo saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine