Exposition d’art contemporain : “Gérard Guyomard. Libertés” Centre Cristel Éditeur d’Art Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Exposition d’art contemporain : “Gérard Guyomard. Libertés” Centre Cristel Éditeur d’Art, 15 juillet 2019 09:00, Saint-Malo. 15 – 20 juillet 2019 Sur place Entrée libre 0223181953 Une exposition d’art contemporain consacrée à l’artiste français Gérard Guyomard Consacrée à Gérard Guyomard, l’exposition “Libertés” proposera une quarantaine d’œuvres de l’artiste français, notamment des dessins et des œuvres à l’acrylique sur toile. Cet homme profondément libre raconte le monde comme les maîtres du pop art, avec ironie et jubilation. Gérard Guyomard a commencé sa carrière comme restaurateur de tableaux pour les musées, avant d’imposer son propre talent et de multiplier les expositions dès les années soixante. Ses tableaux colorés, à la fois luxuriants, satiriques, érotiques et tendres, l’ont définitivement classé parmi les maîtres de la ­Figuration narrative. Centre Cristel Éditeur d’Art 9 boulevard de la Tour-d’Auvergne 35400 Saint-Malo 35400 Saint-Malo Rocabey – Alsace – Gare Ille-et-Vilaine lundi 15 juillet 2019 – 09h00 à 12h00

lundi 15 juillet 2019 – 14h30 à 18h30

mardi 16 juillet 2019 – 09h00 à 12h00

mardi 16 juillet 2019 – 14h30 à 18h30

mercredi 17 juillet 2019 – 09h00 à 12h00

mercredi 17 juillet 2019 – 14h30 à 18h30

jeudi 18 juillet 2019 – 09h00 à 12h00

jeudi 18 juillet 2019 – 14h30 à 18h30

vendredi 19 juillet 2019 – 09h00 à 12h00

vendredi 19 juillet 2019 – 14h30 à 18h30

samedi 20 juillet 2019 – 09h30 à 12h30

samedi 20 juillet 2019 – 14h30 à 18h30

