Exposition « Colette et Méheut. Le livre secret » Centre Cristel Éditeur d’Art, 13 décembre 2021 14:30, Saint-Malo. 13 décembre 2021 – 26 mars 2022 Sur place Entrée libre 02 23 1819 53 Une exposition consacrée à « Regarde… », de Colette et Méheut, avec des estampes des gouaches, certaines inédites, de Méheut préparées pour l’ouvrage et le manuscrit autographe de Colette. Le fameux « Regarde… », de Colette et Méheut. Un livre mythique, paru en 1929 et, depuis des années, très recherché. Un livre sur lequel on croyait tout savoir. Jusqu’à ce que nous fût révélé, il y a peu, par un collectionneur, l’existence de gouaches inédites de Méheut et du manuscrit autographe de Colette. Aujourd’hui, ce sont ces gouaches et documents inédits qui ressortent dans un livre imprimé sur papier pur coton par Ariel Termine, chez Clot, Bramsen et Georges, le plus ancien atelier lithographique du monde, à Paris. Centre Cristel Éditeur d’Art 9 boulevard de la Tour-d’Auvergne 35400 Saint-Malo 35400 Saint-Malo Rocabey – Alsace – Gare Ille-et-Vilaine lundi 13 décembre – 14h30 à 18h30

