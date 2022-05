Démonstration avec le sculpteur animalier Damien Colcombet Centre Cristel Éditeur d’Art Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Démonstration avec le sculpteur animalier Damien Colcombet Centre Cristel Éditeur d’Art, 27 juillet 2019 10:00, Saint-Malo. Samedi 27 juillet 2019, 10h00, 14h30 Sur place Entrée libre 0223181953 Damien Colcombet sculptera un animal en glaise tout au long de la journée. Le public pourra lui poser des questions sur son parcours ou ses techniques. Le sculpteur animalier Damien Colcombet propose une démonstration au cours de laquelle, à partir d’une motte de glaise, il sculptera un animal, tout en expliquant ses gestes et en répondant aux éventuelles questions. Le public pourra venir à différents moments de la journée découvrir l’évolution de son œuvre. L’événement convient également au jeune public. Le samedi 27 juillet au Centre Cristel Éditeur d’Art à Saint-Malo (Rocabey). Centre Cristel Éditeur d’Art 9 boulevard de la Tour-d’Auvergne 35400 Saint-Malo 35400 Saint-Malo Rocabey – Alsace – Gare Ille-et-Vilaine samedi 27 juillet 2019 – 10h00 à 12h30

samedi 27 juillet 2019 – 14h30 à 18h00

