Concert chœur & orgue : Lumière ! Cathédrale Saint-Vincent, 26 mai 2022 20:30, Saint-Malo. Jeudi 26 mai, 20h30 Sur place 10 € / 5 € / gratuit – 12 ans http://www.laroutedesorgues.weebly.com, http://www.facebook.com/laroutedesorgues, laroutedesorgues@gmail.com, 0683165716 Concert avec le chœur de chambre Mélisme(s) dirigé par Gildas Pungier Concert : “Lumière(s)” Chœur de chambre Mélisme(s), dirigé par Gildas Pungier Florence Rousseau, grand orgue & Loïc Georgeault, orgue de choeur Œuvres de Bach, Brahms, Mendelssohn, Schubert … Depuis le Moyen-Âge, les maîtres verriers ont su admirablement jouer avec la lumière qui donne vie aux couleurs chatoyantes de leurs vitraux les plus sublimes.

Dans ce programme musical, Gildas Pungier et le choeur de chambre Mélisme(s), tels des maîtres verriers de la musique, se transforment en véritables passeurs de lumière.

Florence Rousseau et Loïc Georgeault, aux claviers des orgues de la Cathédrale, viendront tisser un contrepoint subtil autour de ces chefs d'œuvre du répertoire sacré.

