J.S.Bach & l’Italie Cathédrale Saint-Vincent, 18 mai 2023 19:00, Saint-Malo.

Récital : » J.S.Bach & la musique italienne » avec Willy Ippolito, grand orgue. Œuvres de Bach, Vivaldi, Marcello. Jeudi 18 mai, 19h00 1

La Route des Orgues poursuit son aventure musicale autour du compositeur emblématique de l’époque baroque : Jean-Sébastien Bach.

Cette année, c’est Willy Ippolito qui sera aux claviers du grand orgue Koenig de la Cathédrale.

Son récital explorera les liens du Cantor de Leipzig avec la musique italienne et notamment Vivaldi.

Toccatas virtuoses, Concertos espiègles et Sonates éloquentes nous emmèneront dans une farandole virevoltante entre l’Allemagne et l’Italie !

– en partenariat avec l’association Accueil des Villes Françaises de Saint-Malo –

