Compagnie des Indes : de Gorée aux Mascareignes, les aventures de Jean Jacques Lognonet sur le Duc de Béthune (1754 – 1755) Avenue des portes Cartier Saint-Malo, samedi 20 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-20 10:00

Fin : 2024-01-20 11:30

Armé pour l'île de France le 22 avril 1754, le Duc de Béthune est un vaisseau de la Compagnie des Indes engagé dans une campagne mouvementée.

La même année, les inimités à la cour de Versailles entraînent la destitution de Dupleix à la tête de la Compagnie des Indes orientales. Charles Robert Godeheu de Zaimont le remplace. Quelques mois plus tard, se prépare la Guerre de Sept Ans.

Jean Jacques Lognonet a participé à la campagne du vaisseau Duc de Béthune (1754 – 1755) ponctuée par cinq étapes majeures : Lorient – Gorée – Mascareignes – Ascension – Lorient. Le contexte de cette traversée est particulièrement sensible. A Madras, Français et Britanniques ont convenu que leurs compagnies de commerce s’interdiront désormais toute activité politique dans le sous-continent indien. Cette entente porte un coup de frein aux ambitions géopolitiques du commerce interlope d’ « Inde en Inde » et fragilise les positions françaises d’alliances avec des princes locaux qui cherchent en vain à contester la suprématie britannique.

En somme, le départ de Dupleix est fatal à la vision continentale de la Compagnie des Indes orientales pour se développer et étendre plus largement de nouveaux débouchés. Une vision alternative avait déjà remis en question cette planification. Des idées de maillage insulaire dans l’Océan indien avaient été avancées et imaginées par Mahé de la Bourdonnais autour d’un centre de gravité aux Mascareignes : véritable « Saint-Malo-des-Indes », jouant ainsi un rôle d’étoile et de clé de l’Océan indien.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine