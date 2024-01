Parcours de vie de René Ernest Marie François, pionnier français des Grandes Plaines du Canada (Manitoba) Avenue des portes Cartier Saint-Malo, jeudi 18 janvier 2024.

René Ernest Marie François, cultivateur, régisseur puis géomètre expert, né le 28 mai 1844 à Saint-Martin-du-Bois (Maine et Loire, France) et décédé le 29 novembre 1924 au Manitoba, à l’âge de 80 ans. Jeudi 18 janvier, 10h00 1

Ce dernier s’est exilé à Saint-Norbert, quartier majoritairement francophone, de la banlieue sud de Winnipeg dans le Manitoba au Canada.

Son épouse, Adèle Marie Françoise Anna née Chopin (1852-1927) ne suit pas son mari au Canada, et s’installe au Lion d’Angers.

