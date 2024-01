Jean-François Lognonec sur le Berryer (1760-1761), navire de la Compagnie des Indes Avenue des portes Cartier Saint-Malo, jeudi 18 janvier 2024.

Jean-François Lognonec sur le Berryer (1760-1761), navire de la Compagnie des Indes Avenue des portes Cartier Saint-Malo Jeudi 18 janvier, 13h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-18 13:00

Fin : 2024-01-18 14:30

Jean-François Lognonec a été 2eme canonnier sur le Berryer. Son rôle dans l’équipage est conservé dans les Fonds de la Compagnie perpétuelle des Indes orientales. Jeudi 18 janvier, 13h00 1

https://fb.me/e/3qXvuDKgT

Armé pour l’Inde le 26 mars 1760, le Berryer, navire de la Compagnie des Indes va entreprendre plusieurs étapes : de Lorient, son point de départ jusqu’aux Mascareignes et enfin de retour à Lorient pour son désarmement le 06 février 1761.

Mais au fond, pourquoi ce vaisseau si stratégique s’appelait le Berryer ? Il porte tout simplement le nom de Louis Berryer (1616-1686), secrétaire du Grand Conseil du roi Louis XIV.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine