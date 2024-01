Les autels tauroboliques du Mont-Dol en baie du Mont-Saint-Michel à l’heure des Jeux olympiques de 2024 Avenue des portes Cartier Saint-Malo, dimanche 14 janvier 2024.

Et si les Jeux olympiques de 2024 renforçaient les liens forts de l'archéologie et de la diplomatie culturelle ?

Professeur de Chateaubriand, Marie François Rever est l’auteur d’un passionnant manuscrit relatif à l’existence d’autels tauroboliques remontant à l’antiquité.

Aussi, le passage symbolique de la flamme olympique prévu en 2024 en baie du Mont-Saint-Michel pourrait être l’occasion de relancer des recherches archéologiques sur ce site dont l’héritage grec et perse font partie des recherches inédites qui figurent dans le fameux manuscrit de l’archéologue Marie François Rever (1753-1828) sur les autels tauroboliques du Mont-Dol : aux origines des observations archéologiques de Chateaubriand.

Ce document est aujourd’hui inscrit au catalogue général de la bibliothèque nationale de France : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15668222x

L’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) et la ministre de la culture gagneraient à être saisis pour encourager des recherches sur ce sujet.

Les travaux réalisés outre-Manche sur ce patrimoine antique d’origine perse dans la city de Londres sont accessibles au plus grand nombre grâce une institution culturelle inédite : https://www.londonmithraeum.com/ .

Si la Galerie du temps dans l’enceinte du Louvre à Lens explore l’importance des traces de ce culte d’origine perse et ses autels tauroboliques, d’autres villes ont récemment entrepris des découvertes archéologiques sur ce sujet comme Angers et Strasbourg.

C’est pourquoi la richesse de la baie millénaire du Mont- Saint-Michel inscrite parmi les biens du Patrimoine Mondial de l’Unesco (depuis 1979) mériterait d’être explorée.

