Émission de timbre Lucie Randoin en 2025 (info rendue officielle le 8 janvier 2024) Avenue des portes Cartier Saint-Malo, lundi 8 janvier 2024.

Par décision du groupe La Poste, l'émission Lucie RANDOIN (1885-1960) est inscrite au programme philatélique de 2025 dans la rubrique Industrie, science et technique.

La Commission philatélique avait validé cette proposition au cours du mois de novembre 2023 et la décision est désormais publiée et rendue publique le 8 janvier 2024.

Les demandeurs et soutiens à cette demande, notamment les élus, autorités scientifiques et institutionnelles qui ont été mobilisés, et qui se sont adressés par courrier, recevront l’information par courrier au cours du mois de janvier 2024.

Philaposte (direction chargée de l’émission de nouveaux timbres) sera le contact en attendant qu’un chef de produit du service conception prenne en charge le démarrage de la conception du timbre sur Lucie RANDOIN.

L’appel en faveur d’un timbre-poste à l’effigie de Lucie RANDOIN, première femme biologiste à l’Académie de médecine remonte à deux ans et demi environ, en 2021. A l’origine, cette initiative a été lancée par Kevin LOGNONÉ, représentant de la quatrième génération de descendants de Théophile LOGNONÉ (1895-1974), horloger puis industriel, fondateur des industries Probiomer qui a entretenu des relations épistolaires avec Lucie RANDOIN. Tout comme son épouse, Marguerite née CHANVRIL (1901-1983) préoccupée par le rôle des sciences du vivant. A la fin de la Seconde guerre mondiale, la fièvre typhoïde ravageait la région de Saint-Malo. Sa fille, Marguerite Marie LOGNONÉ (née le 19 septembre 1936) fut en partie guérie grâce à un plasma marin, le plasma de Quinton, développé par René QUINTON, physiologiste et biologiste français.

Cet épisode fut le commencement de relations épistolaires avec Lucie RANDOIN, première femme biologiste à l’Académie de médecine afin de mieux comprendre l’importance des oligo-éléments marins. De premiers travaux avait été insufflés par un scientifique russe, Dmitri MENDELEÏV grâce sa classification périodique des éléments, publiée en 1869 et également appelée « tableau de Mendeleïev ».

« Sauver des vies », « Connecter des vies » et « Transformer des vies » seront les trois thèmes déclinés à l’Exposition universelle d’Osaka en 2025. A cette occasion, Kevin LOGNONÉ souhaiterait encourager des créateurs à développer un hologramme ou robot intelligent à l’effigie de Lucie RANDOIN projeté sur des particules d’eau à l’occasion de la prochaine Exposition universelle d’Osaka. Cet hommage serait une façon de célébrer l’Yonne au Japon, affluent nourricier de Paris et de l’axe Seine, et berceau de l’illustre biologiste icaunaise originaire de Boeurs-en-Othe.

Eau de Paris, régie municipale parisienne puise ses sources en Bourgogne, dans la région natale de Lucie RANDOIN. A l’échelle européenne, les Japonais s’intéressent aux aspects organisationnels de WETSUS, un endroit intéressant aux Pays-Bas pour le développement de concepts de séparation d’eau douce et d’eau de mer. On dit même que la fameuse sauce japonaise de soja Kikkoman est élaborée là-bas à cause de la qualité de l’eau.

Par ailleurs, une cuvée de jus de pommes Lucie RANDOIN est à l’étude pour allier mémoire et terroir de sa région natale à l’immense richesse aux confins de l’Yonne et de l’Aube : cidre, jus de pomme, ratafia, eaux de vie. Cueillette de mirabelles en août et de pommes en septembre.

