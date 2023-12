Villa McGregor au carrefour des arts et de la création Avenue des portes Cartier Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Villa McGregor au carrefour des arts et de la création Avenue des portes Cartier Saint-Malo, 31 décembre 2023, Saint-Malo. Villa McGregor au carrefour des arts et de la création Avenue des portes Cartier Saint-Malo Dimanche 31 décembre, 10h00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2023-12-31 10:00

Fin : 2023-12-31 11:30 Connaissez-vous la Villa McGregor ? Dimanche 31 décembre, 10h00 1

Sa référence aux réseaux celtiques : pionniers et de découvreurs du Nouveau Monde cultive une analogie avec le développement imaginé par le propriétaire des villas Glenstrae et Hermosa (Soleil Levant) d'Arcachon, Laird Mac Gregor (1808-1861), marchand écossais pionnier du commerce britannique sur le fleuve Niger.

