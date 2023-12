Marie-Léoncie Bergot et la Léonarde, coopérative née il y a 100 ans sous l’impulsion de Saïk ar Gall Avenue des portes Cartier Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Début : 2023-12-29 10:00

Fin : 2023-12-29 11:30 Marie-Léoncie Bergot est une commerçante et secrétaire de mairie, née le 28 novembre 1870 et décédée le 17 janvier 1942. Vendredi 29 décembre, 10h00 1

Au coeur des consommations familiales (modèles, pratiques et représentations), elle fut une figure emblématique du mouvement de vulgarisation de la vente en semi-gros. Peut-on parler du petit commerce sans parler famille ?

