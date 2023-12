Marie Pellé (1927-2022), patrimoine, talents créatifs et mécénat numérique Avenue des portes Cartier Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Marie Pellé est une religieuse du Finistère, née en 1927 à Ploumoguer et décédée en 2022 à Plestin-les-Grèves (Côtes d'Armor).

Elle fut la marraine de la campagne : Agissons pour la renaissance « hors-les-murs » du Mont-Saint-Michel. Ce travail de prospective a été valorisé dans le cadre de : »1023 – 2023 : Le Millénaire des débuts de reconstruction de l'abbatiale romane du Mont-Saint-Michel ».

