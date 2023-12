Jean Baptiste Chanvril (1861-1917), marchand de toiles Avenue des portes Cartier Saint-Malo, 20 décembre 2023, Saint-Malo.

Jean Baptiste Chanvril est un homme d’affaires, marchand de toiles, né le 21 octobre 1861 à Grâce Uzel et décédé le 15 septembre 1917 à Rennes, à l’âge de 55 ans. Mercredi 20 décembre, 10h00 1

Son parcours de vie a démarré à Grâce Uzel, située à l’origine, sur la route des diligences qui faisaient la route entre Rennes et Concarneau. La commune s’est construite autour d’une chapelle érigée à cet endroit (Notre Dame de Bon Voyage). Les voyageurs faisaient une pause et les marchands achetaient les toiles de lin aux habitants, une des principales productions locales à l’époque, notamment les toiles fines des linges d’autel.

La commune à changé plusieurs fois de nom, Grace (1801) puis Grâce (1877) et enfin Grâce-Uzel (decret du 12 novembre 1890) pour la différencier de Grâces à côté de Guingamp.

La mairie date du 18 ème siècle et les plus anciennes maisons du bourg sont datées de 1646 à 1793. Une halle aux toiles s’élevait sur la place.

Ses habitants sont appelés les gracieux, gracieuses.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine