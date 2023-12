Joël Lognoné, horloger Tourangeau dans la cité de Balzac Avenue des portes Cartier Saint-Malo, 8 décembre 2023 14:00, Saint-Malo.

Joël Lognoné, horloger Tourangeau dans la cité de Balzac Avenue des portes Cartier Saint-Malo Vendredi 8 décembre, 14h00

2023-12-08 14:00 Installé en Touraine pendant plusieurs années, Joël Lognoné a été un horloger comme son père et les membres de sa fratrie. Vendredi 8 décembre, 14h00 1

https://fb.me/e/1CyjjxPoI

Dans une ville riche de son histoire et de ses personnalités, il vécut dans le bouillonnement créatif et intellectuel de Tours et la Touraine.

Écrivain, critique, journaliste, essayiste, imprimeur né à Tours, Honoré de Balzac a été chevalier de la Légion d’honneur et président fondateur de la Société des gens de lettres.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine