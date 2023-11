Futur musée maritime : Saint-Malo doit-elle s’inspirer du pavillon espagnol d’Osaka (Japon) ? Avenue des portes Cartier Saint-Malo, 30 novembre 2023T 10:00, Saint-Malo.

Futur musée maritime : Saint-Malo doit-elle s’inspirer du pavillon espagnol d’Osaka (Japon) ? Avenue des portes Cartier Saint-Malo Jeudi 30 novembre, 10h00

2023-11-30 10:00 Le nouveau pavillon espagnol prévu à l’Exposition universelle de 2025 d’Osaka (Japon) s’appellera « Le courant Kuroshio » rendant hommage à l’un des « secrets » de la navigation espagnole. Jeudi 30 novembre, 10h00 1

Ce courant, dont l’existence a traversé les siècles, a forgé des liens culturels et commerciaux précieux entre les continents.

À l’image de l’océan, le pavillon se distinguera par son approche circulaire, utilisant des matériaux naturels, durables et à faible impact environnemental, notamment ceux issus de processus de réutilisation et de recyclage.

