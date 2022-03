Concert Jeune Public : La Ronde des Claviers Auditorium du Conservatoire, Parc des Chênes Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert Jeune Public : La Ronde des Claviers Auditorium du Conservatoire, Parc des Chênes, 28 mai 2022 14:30, Saint-Malo. Samedi 28 mai, 14h30 Sur place gratuit http://www.laroutedesorgues.weebly.com, http://www.facebook.com/laroutedesorgues, laroutedesorgues@gmail.com, 0683165716 A la découverte des instruments à claviers :clavecin, harmonium, organetto, orgue ! Concert spécial jeune public pour découvrir les claviers ! avec Gaëlle coulon, Florence Rousseau, Mickaël Durand, Loïc Georgeault & les élèves de la classe d’orgue Les instruments à clavier n’auront plus de secrets pour vous !

Venez en famille savourer un moment convivial ponctué de musiques, de repères historiques, d’anecdotes.

Orgue, clavecin, organetto, harmonium résonneront tour à tour sous les doigts agiles des claviéristes.

Entrez avec nous dans la ronde ! – Dans le cadre de la Saison musicale du Conservatoire – Auditorium du Conservatoire, Parc des Chênes Saint-Malo 35400 Saint-Malo Ille-et-Vilaine samedi 28 mai – 14h30 à 15h30

