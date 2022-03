Saint-Malo au péril de l’eau et du feu Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Saint-Malo au péril de l’eau et du feu Saint-Malo, 26 mars 2022, Saint-Malo. Saint-Malo au péril de l’eau et du feu Rue Sainte-Anne Intra-Muros Saint-Malo

2022-03-26 – 2022-03-26 Rue Sainte-Anne Intra-Muros

Saint-Malo Ille-et-Vilaine L’association Souvenir de Chateaubriand Amitiés culturelles vous propose cette conférence animée par Patrice Bénard, ancien commandant des sapeurs-pompiers de Saint-Malo. marienoelle.bernaert@gmail.com L’association Souvenir de Chateaubriand Amitiés culturelles vous propose cette conférence animée par Patrice Bénard, ancien commandant des sapeurs-pompiers de Saint-Malo. Rue Sainte-Anne Intra-Muros Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Rue Sainte-Anne Intra-Muros Ville Saint-Malo lieuville Rue Sainte-Anne Intra-Muros Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Malo au péril de l’eau et du feu Saint-Malo 2022-03-26 was last modified: by Saint-Malo au péril de l’eau et du feu Saint-Malo Saint-Malo 26 mars 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine