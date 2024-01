Salon Viving de l’Habitat et de l’Immobilier Quai Saint-Malo Saint-Malo, dimanche 17 mars 2024.

Salon Viving de l’Habitat et de l’Immobilier Quai Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

GL events Exhibitions Opérations vous accueille pour la 31 ème édition du salon Habitat & Immobilier Viving, où des professionnels de la construction, de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement seront présents.

Le salon Habitat et Immobilier Viving, un lieu d’échanges et de conseils

Un projet de construction, de rénovation, d’agrandissement ou d’aménagement ? Le salon Habitat et Immobilier Viving de Saint-Malo rassemble 60 professionnels en un seul et même lieu pour répondre à toutes vos attentes.

Vitrine interactive des savoir-faire locaux en matière d’habitat et d’immobilier, le salon couvre l’ensemble des métiers : constructeurs et agents immobiliers, architectes et décorateurs d’intérieur, paysagistes et menuisiers, mais aussi organismes et services d’information institutionnels, établissements bancaires et avocats spécialisés dans les questions immobilières.

Le salon Habitat et Immobilier Viving vous propose de décrypter les grandes tendances en agencement et décoration (cuisines, bains, placards…), de prendre les conseils avisés de professionnels et de découvrir les dernières nouveautés des matériaux (isolation, fenêtres, revêtements de sols).

Véritable source d’inspiration, le salon est aussi l’occasion de bénéficier d’offres spéciales « salon ».

Restauration sur place.

Des coachings personnalisés seront au programme du salon sur les espaces d’animations gratuites.

Entrée gratuite tous les jours lors de la première heure d’ouverture.

.

Quai Saint-Malo Quai Duguay-Trouin

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne



L’événement Salon Viving de l’Habitat et de l’Immobilier Saint-Malo a été mis à jour le 2024-01-12 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel