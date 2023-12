Noël en lumière Saint-Maixent-l’École, 4 décembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Mise en lumière de 8 monuments de la ville de Saint-Maixent-l’École.

· De 14h à 23h : Marché de créateurs dans le cloître de l’Abbaye

· À 17h : Arrivée du Père Noël – Porte Chalon

· À partir de 16h : Place du Marché Démonstration de danse Country

· À 19h30 : Place du Marché Concert avec KENZO DAVID (variété française et internationale)

· À 18h et à 20h30 : Déambulations en lumière et en musique

À 18h avec la troupe Kafi & échassiers et à 20h30 avec la troupe Sam’ba la rue

Ces animations sont organisées en partenariat avec l’association des commerçants « Les vitrines de Saint-Maix » et l’AVF de Saint-Maixent-l’École.

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Illumination of 8 monuments in the town of Saint-Maixent-l’École.

– 2pm to 11pm: Designer market in the Abbey cloister

– 5pm: Arrival of Santa Claus – Porte Chalon

– From 4pm: Place du Marché Country dance demonstration

– 7:30pm: Place du Marché Concert with KENZO DAVID (French and international variety)

– At 6 pm and 8:30 pm: Musical light parades

At 6 p.m. with Kafi & échassiers and at 8:30 p.m. with Sam’ba la rue

These events are organized in partnership with the shopkeepers’ association « Les vitrines de Saint-Maix » and the AVF de Saint-Maixent-l’École

Iluminación de 8 monumentos de la ciudad de Saint-Maixent-l’École.

– De 14:00 a 23:00 h: Mercado de diseño en el claustro de la Abadía

– 17.00 h: Llegada de Papá Noel – Porte Chalon

– A partir de las 16.00 h: demostración de baile country en la plaza del Mercado

– A las 19.30 h: Concierto en la Place du Marché con KENZO DAVID (variedades francesas e internacionales)

– A las 18.00 y 20.30 h: Pasacalles de luz y música

A las 18:00 h con la compañía Kafi & échassiers y a las 20:30 h con la compañía Sam’ba la rue

Estas manifestaciones se organizan en colaboración con la asociación de comerciantes « Les vitrines de Saint-Maix » y la AVF de Saint-Maixent-l’École

Beleuchtung von 8 Denkmälern in der Stadt Saint-Maixent-l’École.

– Von 14.00 bis 23.00 Uhr: Markt der Kunsthandwerker im Kreuzgang der Abtei

– Um 17 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns – Porte Chalon

– Ab 16 Uhr: Place du Marché Vorführung von Country-Tänzen

– Um 19:30 Uhr: Place du Marché Konzert mit KENZO DAVID (französische und internationale Varietät)

– Um 18 Uhr und um 20:30 Uhr: Umzüge mit Licht und Musik

Um 18 Uhr mit der Truppe Kafi & Stelzenläufer und um 20.30 Uhr mit der Truppe Sam’ba la rue

Diese Veranstaltungen werden in Partnerschaft mit der Händlervereinigung « Les vitrines de Saint-Maix » und dem AVF von Saint-Maixent-l’École organisiert

