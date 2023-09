Vacances créatives et sportives Saint-Maixent-l’École, 23 octobre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Les vacances créatives et sportives reprennent à la Toussaint pour les jeunes saint-maixentais.

Au programme:

· du 23 au 27: A la découverte des Low Tech avec Quartiers Libres, tous les matins de 9h à 12h pour les jeunes de 9 à 13 ans.

· du 23 octobre au 3 novembre: Activités sportives en plein-air et en intérieur à Rémy Boux, tous les après-midi de 14h à 17h30 pour les jeunes de 6 à 16 ans.

Pensez à inscrire vos enfants, les places sont limitées !.

2023-10-23 fin : 2023-11-03

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Creative and sporting vacations are back on offer for young people in Saint-Maixent.

On the program:

– from October 23 to 27: Discovering Low Tech with Quartiers Libres, every morning from 9am to 12pm for youngsters aged 9 to 13.

– October 23 to November 3: Outdoor and indoor sports activities at Rémy Boux, every afternoon from 2pm to 5:30pm for 6 to 16 year-olds.

Don’t forget to register your children – places are limited!

Las vacaciones creativas y deportivas se reanudan el día de Todos los Santos para los jóvenes de Saint-Maixent.

En el programa

– del 23 al 27: Descubrir la baja tecnología con Quartiers Libres, todas las mañanas de 9:00 a 12:00 para jóvenes de 9 a 13 años.

– del 23 de octubre al 3 de noviembre: Actividades deportivas al aire libre y en sala en Rémy Boux, todas las tardes de 14:00 a 17:30 para jóvenes de 6 a 16 años.

No olvide inscribir a sus hijos, ¡las plazas son limitadas!

Die kreativen und sportlichen Ferien beginnen für die Jugendlichen von Saint-Maixentais wieder an Allerheiligen.

Auf dem Programm stehen:

– 23. bis 27.: Low-Tech-Entdeckungsreise mit Quartiers Libres, jeden Morgen von 9 bis 12 Uhr für Jugendliche von 9 bis 13 Jahren.

– 23. Oktober bis 3. November: Sportliche Aktivitäten im Freien und in der Halle bei Rémy Boux, jeden Nachmittag von 14:00 bis 17:30 Uhr für Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren.

Denken Sie daran, Ihre Kinder anzumelden, da die Plätze begrenzt sind!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Haut Val De Sèvre