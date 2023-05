Run! 2023 – ULTRA-MARATHON, Les 6h et 24h pédestres de Run!, pour les plus courageux, 23 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Run! 2023 – ULTRA-MARATHON, Les 6h et 24h pédestres de Run!, pour les plus courageux

2 ultras sont disponibles pendant Run!, les deux se déroulant sur le même parcours. Un 24h pédestres en solo ou en équipe et un 6h en solo.

Entre habitués et novices de ce genre d’épreuves, l’ambiance est hyper conviviale, à mesure du défi qui les attend.

Un nouveau parcours d’1km au complexe Alain Rossard, avec un accès à un lieu propice à l’athlétisme et permettant un parcours très roulant, goudronné en majorité et avec de grandes courbes et lignes droites.

Accessible aux plus expérimentés, à partir de 21 ans, distance nécessitant de l’entrainement, de l’expérience de course et des références sur certaines longues distances.

Sur inscription : https://www.runchacunsafoulee.com/events.

2023-09-23

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Run! 2023 – ULTRA-MARATHON, The 6h and 24h Run! for the most courageous

2 ultras are available during Run!, both taking place on the same course. A 24h pedestrian race in solo or in team and a 6h in solo.

Between regulars and novices of this kind of events, the atmosphere is very friendly, in accordance with the challenge that awaits them.

A new 1km course at the Alain Rossard complex, with access to a place conducive to athletics and allowing a very rolling course, mostly paved and with large curves and straight lines.

Accessible to the most experienced, from 21 years old, distance requiring training, experience of running and references on certain long distances.

On registration : https://www.runchacunsafoulee.com/events

¡Corre! 2023 – ULTRA-MARATHON, ¡la Carrera de las 6h y 24h! para los más valientes

hay 2 ultras disponibles durante Run!, ambos tienen lugar en el mismo recorrido. Una de 24 horas, en solitario o en equipo, y otra de 6 horas, en solitario.

Entre habituales y novatos de este tipo de pruebas, el ambiente es muy cordial, en consonancia con el reto que les espera.

Un nuevo recorrido de 1 km en el complejo Alain Rossard, con acceso a un lugar propicio para el atletismo y que permite un recorrido muy ondulado, en su mayor parte asfaltado y con grandes curvas y rectas.

Accesible a los corredores más experimentados, a partir de 21 años, esta distancia requiere entrenamiento, experiencia de carrera y referencias sobre ciertas distancias largas.

En la inscripción: https://www.runchacunsafoulee.com/events

Run! 2023 – ULTRA-MARATHON, Der 6- und 24-Stunden-Lauf von Run! für die ganz Mutigen

während des Run! gibt es zwei Ultraläufe, die beide auf der gleichen Strecke stattfinden. Der 24-Stunden-Lauf ist ein Solo- oder Teamlauf und der 6-Stunden-Lauf ein Sololauf.

Die Stimmung unter den Teilnehmern, die diese Art von Wettkampf bereits kennen oder noch nie gemacht haben, ist sehr gesellig und der Herausforderung, die sie erwartet, angemessen.

Eine neue 1 km lange Strecke im Alain-Rossard-Komplex, mit Zugang zu einem Ort, der für Leichtathletik geeignet ist und eine sehr rollende Strecke ermöglicht, die größtenteils asphaltiert ist und große Kurven und Geraden aufweist.

Diese Strecke ist für Fortgeschrittene ab 21 Jahren zugänglich und erfordert Training, Lauferfahrung und Referenzen auf bestimmten Langstrecken.

Nach Anmeldung: https://www.runchacunsafoulee.com/events

