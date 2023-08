La quête des siècles oubliés Saint-Maixent-l’École, 9 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Jeu de piste dans certains commerces et lieux de passage de la ville de Saint-Maixent-l’Ecole.

Le tremblement de terre de Juin 2023, responsable de tant de dégâts matériels, n’a pas eu que des conséquences fâcheuses pour le patrimoine.

Les archéologues venus vérifier l’intégrité de la crypte St-Léger ont eu la surprise de constater que le tremblement avait fait émerger du sol de mystérieux vestiges en forme d’ars. Chacun est doté d’un parchemin couvert d’étranges inscriptions. Selon les premières estimations, ces arcs enfouies semblent avoir été réalisées par un groupe de personnes afin de garder en mémoire des événements de l’histoire locale.

Mais quels événements ?

Vous pouvez nous apporter votre aide !

Nous avons déposé les arches dans des commerces de la ville afin que vous puissiez les voir et élucidiez les énigmes inscrites. Du 9 au 16 septembre, menez l’enquête arc par arc..

2023-09-09 fin : 2023-09-16 . EUR.

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Scavenger hunt in some of Saint-Maixent-l’Ecole’s shops and high-traffic areas.

The earthquake of June 2023, responsible for so much material damage, had not only unfortunate consequences for our heritage.

The archaeologists who came to check the integrity of the St-Léger crypt were surprised to discover that the tremor had caused mysterious ark-shaped remains to emerge from the ground. Each one bears a scroll covered with strange inscriptions. According to initial estimates, these buried arches appear to have been made by a group of people to keep a record of events in local history.

But which events?

You can help us!

We’ve placed the arches in some of the town’s shops so that you can see them and solve the riddles inscribed on them. From September 9 to 16, follow the story arc by arc.

Una búsqueda del tesoro en algunos comercios y zonas de gran afluencia de Saint-Maixent-l’Ecole.

El terremoto de junio de 2023, que causó tantos daños materiales, no sólo tuvo consecuencias lamentables para nuestro patrimonio.

Los arqueólogos que acudieron a comprobar la integridad de la cripta de St-Léger se sorprendieron al descubrir que el seísmo había hecho emerger del suelo misteriosos restos en forma de arca. Cada uno de ellos tiene un pergamino cubierto de extrañas inscripciones. Según las primeras estimaciones, estos arcos enterrados parecen haber sido realizados por un grupo de personas para llevar un registro de los acontecimientos de la historia local.

Pero, ¿qué acontecimientos?

¡Usted puede ayudarnos!

Hemos colocado los arcos en tiendas de la ciudad para que puedas verlos y resolver los enigmas que hay en ellos. Del 9 al 16 de septiembre, participe en la investigación arco por arco.

Schnitzeljagd durch bestimmte Geschäfte und Orte in der Stadt Saint-Maixent-l’Ecole.

Das Erdbeben vom Juni 2023, das für so viele Sachschäden verantwortlich war, hatte nicht nur unangenehme Folgen für das Kulturerbe.

Die Archäologen, die die Unversehrtheit der Krypta St-Léger überprüfen wollten, stellten zu ihrer Überraschung fest, dass das Erdbeben mysteriöse, arsartige Überreste aus dem Boden gehoben hatte. Jeder Bogen ist mit einem Pergament versehen, das mit seltsamen Inschriften bedeckt ist. Ersten Schätzungen zufolge scheinen die vergrabenen Bögen von einer Gruppe von Menschen angefertigt worden zu sein, um Ereignisse aus der lokalen Geschichte in Erinnerung zu behalten.

Aber welche Ereignisse?

Sie können uns dabei helfen!

Wir haben die Bögen in Geschäften in der Stadt deponiert, damit Sie sie sehen und die Rätsel lösen können, die auf den Bögen stehen. Vom 9. bis zum 16. September können Sie sich Bogen für Bogen an die Ermittlungen machen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Haut Val De Sèvre