FESTIVAL TRAVERSE! Journée Professionnelle Saint-Maixent-l’École, 7 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Vendredi 7 Juillet à Saint-Maixent-l’Ecole

Tout au long de la journée, des impromptus, des temps d’échanges, extraits de spectacles créés ou à venir :

Du vent dans les ailes – Cilou Martin et Angéline Hérissé, cie Le Zèbrophone

Dans le jardin de ma grand-mère – Stéphanie Duquesne

De rêve et de vent – Pascale Rambeau et Sophie Sabourin, cie Parolata Sung

Les invisibles – Sarah El Ouni, Anne Marcel, Antoine Monzonis-Calvet – cie Omi Sissi

Je suis Shéhérazade – Najoua Darwiche, cie Le Lapin Blanc

05 49 76 75 96 ou festival.traverse@cc-hvs.fr.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday, July 7 at Saint-Maixent-l’Ecole

Throughout the day, impromptu performances, discussion sessions and extracts from new and upcoming shows:

Du vent dans les ailes – Cilou Martin and Angéline Hérissé, cie Le Zèbrophone

Dans le jardin de ma grand-mère – Stéphanie Duquesne

De rêve et de vent – Pascale Rambeau and Sophie Sabourin, cie Parolata Sung

Les invisibles – Sarah El Ouni, Anne Marcel, Antoine Monzonis-Calvet – cie Omi Sissi

Je suis Shéhérazade – Najoua Darwiche, cie Le Lapin Blanc

05 49 76 75 96 or festival.traverse@cc-hvs.fr

Viernes 7 de julio en Saint-Maixent-l’Ecole

A lo largo del día, habrá actuaciones improvisadas, debates y extractos de nuevos y próximos espectáculos:

Du vent dans les ailes – Cilou Martin y Angéline Hérissé, compañía Le Zèbrophone

En el jardín de mi abuela – Stéphanie Duquesne

De rêve et de vent – Pascale Rambeau y Sophie Sabourin, compañía Parolata Sung

Les invisibles – Sarah El Ouni, Anne Marcel, Antoine Monzonis-Calvet – cie Omi Sissi

Je suis Shéhérazade – Najoua Darwiche, compañía Le Lapin Blanc

05 49 76 75 96 o festival.traverse@cc-hvs.fr

Freitag, 7. Juli in Saint-Maixent-l’Ecole

Den ganzen Tag über gibt es Impromptus, Zeiten des Austauschs, Auszüge aus bereits aufgeführten oder noch geplanten Aufführungen :

Du vent dans les ailes – Cilou Martin und Angéline Hérissé, cie Le Zèbrophone

Dans le jardin de ma grand-mère – Stéphanie Duquesne

De rêve et de vent – Pascale Rambeau und Sophie Sabourin, cie. Parolata Sung

Die Unsichtbaren – Sarah El Ouni, Anne Marcel, Antoine Monzonis-Calvet – cie Omi Sissi

Je suis Shéhérazade – Najoua Darwiche, cie Le Lapin Blanc

05 49 76 75 96 oder festival.traverse@cc-hvs.fr

