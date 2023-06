Fête de la Musique à Saint-Maixent l’Ecole Saint-Maixent-l’École, 21 juin 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Fête de la Musique

Mercredi 21 juin à partir de 18h00, la musique s’invite en ville !

Au programme : Divers concert disséminés dans le centre ville de Saint-Maixent-l’Ecole.

Buvette et restauration rapide sur place..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Fête de la Musique

Wednesday June 21 from 6:00 p.m., music comes to town!

On the program: a variety of concerts scattered around Saint-Maixent-l’Ecole town center.

Refreshment bar and fast food on site.

Fiesta de la Música

Miércoles 21 de junio a partir de las 18.00 h, ¡la música llega a la ciudad!

En el programa: varios conciertos en el centro de Saint-Maixent-l’Ecole.

Bar y comida rápida in situ.

Musikfest

Am Mittwoch, den 21. Juni ab 18.00 Uhr wird die Musik in die Stadt geholt!

Auf dem Programm stehen verschiedene Konzerte, die im Stadtzentrum von Saint-Maixent-l’Ecole verstreut sind.

Getränke und Schnellimbiss vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Haut Val De Sèvre