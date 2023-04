Parenthèse litérraire adultes Médiathèque Aqua-Libris, 17 juin 2023, Saint-Maixent-l'École.

Médiathèque Aqua-Libris

Venez découvrir notre sélection des parutions (romans, BD) de la maison d’édition Monsieur Toussaint Louverture en toute convivialité.

Pour adultes

Accès libre

Organisé par la Communauté de Commune Haut Val de Sèvre..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 16:30:00. .

Médiathèque Aqua-Libris rue des martyrs de la libération

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Aqua-Libris Media Library

Come and discover our selection of publications (novels, comics) from the publishing house Monsieur Toussaint Louverture in a friendly atmosphere.

For adults

Free access

Organized by the Communauté de Commune Haut Val de Sèvre.

Mediateca Aqua-Libris

Venga a descubrir nuestra selección de publicaciones (novelas, cómics) de la editorial Monsieur Toussaint Louverture en un ambiente acogedor.

Para adultos

Acceso gratuito

Organizado por la Communauté de Commune Haut Val de Sèvre.

Mediathek Aqua-Libris

Entdecken Sie in geselliger Runde unsere Auswahl der Neuerscheinungen (Romane, Comics) des Verlags Monsieur Toussaint Louverture.

Für Erwachsene

Freier Zugang

Organisiert von der Communauté de Commune Haut Val de Sèvre.

Mise à jour le 2023-01-19 par OT Haut Val De Sèvre