Caravane des clowns Saint-Maixent-l’École, 10 juin 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Caravane des clowns

Centre ville de Saint-Maixent-l’Ecole, à partir de 18h.

Venez découvrir une succesion de spectacles de clowns du monde entier aucentre ville (église saint-léger, place du marché, grand mail, hôtel Balizy). Le clown Tuga clôturera la journée avec un spectacle cour Saragosse à 20h45.

Tout public, gratuit..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Caravan of clowns

Saint-Maixent-l’Ecole town center, from 6pm.

Come and discover a succession of clown shows from around the world in the town center (église saint-léger, place du marché, grand mail, hôtel Balizy). Clown Tuga will close the day with a show in cour Saragosse at 8:45pm.

Open to all, free of charge.

Caravana de payasos

Centro de Saint-Maixent-l’Ecole, a partir de las 18.00 h.

Venga a descubrir una sucesión de espectáculos de payasos de todo el mundo en el centro de la ciudad (église saint-léger, place du marché, grand mail, hôtel Balizy). El payaso Tuga cerrará la jornada con un espectáculo en la Cour Saragosse a las 20.45 h.

Entrada libre y gratuita.

Karawane der Clowns

Stadtzentrum von Saint-Maixent-l’Ecole, ab 18 Uhr.

Erleben Sie eine Reihe von Clowns aus aller Welt im Stadtzentrum (Kirche Saint Léger, Marktplatz, Grand Mail, Hotel Balizy). Der Clown Tuga wird den Tag mit einer Vorstellung im Hof Saragossa um 20.45 Uhr beenden.

Für alle Altersgruppen, kostenlos.

