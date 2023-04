Grand jeu en famille Site de l’Abbaye, 3 juin 2023, Saint-Maixent-l'École.

Dans le cadre des rendez-vous de la parentalité en Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Grand jeu en famille

Venez participer à une enquête géante sur le site de l’Abbaye.

Ouvert à tous

Inscription obligatoire (Places limitées).

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Site de l’Abbaye

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the meetings of the parenthood in Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Great family game

Come and participate in a giant investigation on the site of the Abbey.

Open to all

Registration required (Places are limited)

En el marco de los actos para padres de Haut Val de Sèvre « Place Des Familles

Gran juego familiar

Participe en una investigación gigante en el recinto de la Abadía.

Abierto a todos

Inscripción obligatoria (Plazas limitadas)

Im Rahmen der Rendezvous der Elternschaft im Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Großes Spiel für die ganze Familie

Nehmen Sie an einer riesigen Umfrage auf dem Gelände der Abtei teil.

Für alle offen

Anmeldung erforderlich (Begrenzte Plätze)

Mise à jour le 2023-04-08 par OT Haut Val De Sèvre