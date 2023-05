PTIT-DÉJ’ | Intelligence artificielle Quartiers libres, 16 mai 2023, Saint-Maixent-l'École.

Le Petit-Déj’ proposé par Quartiers Libres et la Technopole du Niortais | Outil révolutionnaire ou « perroquet approximatif » ? Comment ChatGPT peut vous aider à construire l’avenir de votre entreprise

« JE SUIS ARTHUR, CO-FONDATEUR DE L’AGENCE ANODE STRATÉGIE DIGITALE.

NOUS SOMMES SPÉCIALISTES DE LA CRÉATION DE SITES INTERNET & DE LA PUBLICITÉ EN LIGNE QUE CE SOIT EN LOCAL, AU NATIONAL ET MÊME À L’INTERNATIONAL.

NOUS ACCOMPAGNONS DES PORTEURS DE PROJETS COMME DES GRANDS COMPTES DANS LE PILOTAGE DE CAMPAGNES MARKETING EN LIGNE SUR

GOOGLE, META, LINKEDIN ETC. NOUS DÉLIVRONS DU CONSEIL MAIS AUSSI DES LIVRABLES TRÈS CONCRETS POUR PERMETTRE À NOS CLIENTS D’ÊTRE VISIBLES ET DE CONVERTIR DES VISITEURS EN PROSPECTS.

LES DERNIÈRES INNOVATIONS ME PASSIONNENT ET CHATGPT A

FORTEMENT ATTIRÉ MON ATTENTION, LE SITE AYANT BATTU TOUS LES RECORDS DE POPULARITÉ CES DERNIÈRES SEMAINES. ».

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 09:30:00. EUR.

Quartiers libres

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Le Petit-Déj’ proposed by Quartiers Libres and the Technopole du Niortais | Revolutionary tool or « approximate parrot »? How ChatGPT can help you build the future of your company

« I’M ARTHUR, CO-FOUNDER OF THE ANODE DIGITAL STRATEGY AGENCY.

WE ARE SPECIALISTS IN WEBSITE CREATION & ONLINE ADVERTISING WHETHER IT BE LOCAL, NATIONAL OR EVEN INTERNATIONAL.

WE ACCOMPANY PROJECT OWNERS AS WELL AS MAJOR ACCOUNTS IN THE MANAGEMENT OF ONLINE MARKETING CAMPAIGNS ON

GOOGLE, META, LINKEDIN ETC. WE PROVIDE ADVICE BUT ALSO VERY CONCRETE DELIVERABLES TO ENABLE OUR CUSTOMERS TO BE VISIBLE AND CONVERT VISITORS INTO LEADS.

I AM PASSIONATE ABOUT THE LATEST INNOVATIONS AND CHATGPT HAS

STRONGLY CAUGHT MY ATTENTION, AS THE SITE HAS BROKEN ALL POPULARITY RECORDS IN RECENT WEEKS. »

Le Petit-Déj’ propuesto por Quartiers Libres y la Technopole du Niortais | ¿Herramienta revolucionaria o « loro aproximativo »? Cómo ChatGPT puede ayudarle a construir el futuro de su empresa

« SOY ARTHUR, COFUNDADOR DE LA AGENCIA DE ESTRATEGIA DIGITAL ANODE.

SOMOS ESPECIALISTAS EN CREACIÓN DE SITIOS WEB Y PUBLICIDAD EN LÍNEA, YA SEA LOCAL, NACIONAL O INCLUSO INTERNACIONAL.

ASISTIMOS A JEFES DE PROYECTO Y GRANDES CUENTAS EN LA GESTIÓN DE CAMPAÑAS DE MARKETING ONLINE EN

GOOGLE, META, LINKEDIN, ETC. ASESORAMOS PERO TAMBIÉN PROPORCIONAMOS RESULTADOS MUY CONCRETOS PARA QUE NUESTROS CLIENTES SEAN VISIBLES Y CONVIERTAN A LOS VISITANTES EN CLIENTES POTENCIALES.

ME APASIONAN LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES Y CHATGPT TIENE

ME APASIONAN LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES Y CHATGPT HA CAPTADO MI ATENCIÓN, YA QUE EL SITIO HA BATIDO TODOS LOS RÉCORDS DE POPULARIDAD EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS »

Le Petit-Déj’ proposé par Quartiers Libres et la Technopole du Niortais | Revolutionäres Werkzeug oder « approximativer Papagei »? Wie ChatGPT Ihnen helfen kann, die Zukunft Ihres Unternehmens zu gestalten

« ICH BIN ARTHUR, MITBEGRÜNDER DER AGENTUR ANODE DIGITALE STRATEGIE.

WIR SIND SPEZIALISIERT AUF DIE ERSTELLUNG VON WEBSEITEN & ONLINE-WERBUNG, EGAL OB LOKAL, NATIONAL ODER SOGAR INTERNATIONAL.

WIR UNTERSTÜTZEN SOWOHL PROJEKTTRÄGER ALS AUCH GROSSKUNDEN BEI DER STEUERUNG VON ONLINE-MARKETINGKAMPAGNEN AUF

GOOGLE, META, LINKEDIN ETC. WIR BIETEN NICHT NUR BERATUNG, SONDERN AUCH SEHR KONKRETE ERGEBNISSE, DAMIT UNSERE KUNDEN SICHTBAR WERDEN UND BESUCHER IN INTERESSENTEN UMWANDELN KÖNNEN.

DIE NEUESTEN INNOVATIONEN BEGEISTERN MICH UND CHATGPT HAT

HAT MEINE AUFMERKSAMKEIT ERREGT, DA DIE WEBSITE IN DEN LETZTEN WOCHEN ALLE POPULARITÄTSREKORDE GEBROCHEN HAT. »

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Haut Val De Sèvre