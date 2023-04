Run! 2023 – L’AVENTURIERE, La Course à Obstacles de Run!, 13 mai 2023, Saint-Maixent-l'École.

Run! 2023 – L’AVENTURIERE, La Course à Obstacles de Run!

Un parcours de 10 kilomètres parsemé d’une trentaine d’obstacles. Du fun, des déguisements, de la boue, du bois, du métal…. Bref quelques surprises qui vous promettent un moment riche en émotions.

Pour les + sportifs, rendez-vous sur les vagues élites, chronométrées, avec les obstacles rendus obligatoires et même renforcés pour leur passage.

Pour les plus funs, pas de stress, pas de chronométrage, pas d’obligations. Tous les obstacles sont bien entendus accessibles, non dangereux et surtout si vous ne le sentez pas, squizzez et passez au suivant :).

En équipe ou en solo, cette course ne vous laissera pas indifférent.

>Accessible à tous, à partir de 16 ans

Sur inscription : https://www.runchacunsafoulee.com/events.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Run! 2023 – L’AVENTURIERE, the Run!

A 10 kilometer course with about thirty obstacles. Fun, disguises, mud, wood, metal? In short, a few surprises that promise you a moment rich in emotions.

For the most athletic, go to the elite waves, timed, with obstacles made mandatory and even reinforced for their passage.

For the most fun, no stress, no timing, no obligations. All the obstacles are of course accessible, not dangerous and if you don’t feel like it, squizz and go to the next one :).

In team or solo, this race will not leave you indifferent.

>Accessible to all, from 16 years old

On registration : https://www.runchacunsafoulee.com/events

¡Corre! 2023 – L’AVENTURIERE, ¡la Carrera!

Un recorrido de 10 kilómetros con una treintena de obstáculos. Diversión, disfraces, barro, madera, metal? En resumen, algunas sorpresas que le prometen un momento rico en emociones.

Para los más atléticos, las olas de élite son cronometradas, con obstáculos obligatorios e incluso reforzados para su paso.

Para los más divertidos, sin estrés, sin cronometraje, sin obligaciones. Por supuesto, todos los obstáculos son accesibles, no son peligrosos y si no te apetece, squizz y a por el siguiente :).

En equipo o en solitario, esta carrera no te dejará indiferente.

>Accesible a todos, a partir de 16 años

En la inscripción: https://www.runchacunsafoulee.com/events

Run! 2023 – L’AVENTURIERE, der Hindernislauf von Run!

Eine 10 km lange Strecke mit etwa 30 Hindernissen. Spaß, Verkleidungen, Schlamm, Holz, Metall? Kurzum, es gibt einige Überraschungen, die Ihnen einen Moment voller Emotionen versprechen.

Für die sportlichsten Teilnehmer gibt es die Elite-Wellen, bei denen die Zeit gemessen wird und die Hindernisse obligatorisch sind und sogar noch verstärkt werden, um sie zu überwinden.

Für die Spaßvögel gibt es keinen Stress, keine Zeitmessung und keine Verpflichtungen. Alle Hindernisse sind natürlich zugänglich, nicht gefährlich und vor allem, wenn Sie sich nicht wohl fühlen, squizzen Sie einfach und gehen Sie zum nächsten über :).

Ob im Team oder allein, dieser Lauf wird Sie nicht gleichgültig lassen.

>Zugänglich für alle ab 16 Jahren

Nach Anmeldung: https://www.runchacunsafoulee.com/events

