Run! 2023 – LA GOURMANDE, La randonnée pédestre aux pauses (très) gourmandes, 13 mai 2023, Saint-Maixent-l'École.

Le 13 Mai à partir de 11h

Pour les amoureux des paysages bucoliques, des produits de qualité, de la découverte… POUR LES GOURMANDS !

La Gourmande est une randonnée d’une douzaine de kilomètres, qui vous amènera sur un nouveau parcours, agrémenté de passage en bord de rivière et de vues sympas, mais aussi à la découverte du terroir Saint Maixentais à travers les produits que vous aurez l’occasion de déguster.

Un vrai menu vous attend, avec son apéritif, son entrée, son plat, fromage et dessert… Tout un programme avec à sa fin un passage au Village Run! pour profiter du départ de l’Aventurière aux premières loges.

>Accessible à tous (végétariens à préciser) /Animaux de compagnie acceptés, tenus en laisse.

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Run! 2023 – LA GOURMANDE, The walking tour with (very) greedy breaks

May 13th from 11am

For lovers of bucolic landscapes, quality products, discovery? FOR THE GOURMETS!

The Gourmande is a hike of a dozen kilometers, which will bring you on a new course, decorated with passage in edge of river and sympathetic sights, but also with the discovery of the soil Saint Maixentais through the products which you will have the occasion to taste.

A real menu awaits you, with its aperitif, starter, main course, cheese and dessert? A whole program with at the end a passage to the Village Run! to take advantage of the departure of the Adventuress in the front row.

>Accessible to all (vegetarians to be specified) /Pets accepted, kept on a leash

¡Corre! 2023 – LA GOURMANDE, La marcha con pausas (muy) golosas

13 de mayo a partir de las 11h

Para los amantes de los paisajes bucólicos, los productos de calidad, el descubrimiento? ¡PARA LOS AMANTES DE LA GASTRONOMÍA!

La Gourmande es una excursión de doce kilómetros que le llevará por un recorrido nuevo, con un paso a lo largo del río y bonitas vistas, pero también a descubrir la región de Saint Maixentais a través de los productos que tendrá ocasión de degustar.

Le espera un auténtico menú, con aperitivo, entrante, plato principal, queso y postre? Todo un programa con una visita al Village Run! al final para disfrutar desde primera fila de la salida de la Aventurière.

>Accesible a todos (vegetarianos a precisar) /Se aceptan animales de compañía, llevados con correa

Run! 2023 – LA GOURMANDE, Die Wanderung mit (sehr) leckeren Pausen

Am 13. Mai ab 11 Uhr

Für Liebhaber bukolischer Landschaften, von Qualitätsprodukten, von Entdeckungen? FÜR FEINSCHMECKER!

La Gourmande ist eine Wanderung von etwa 12 km Länge, die Sie auf eine neue Strecke mit Flussufern und schönen Ausblicken führt.

Es erwartet Sie ein richtiges Menü mit Aperitif, Vorspeise, Hauptgericht, Käse und Dessert? Das Programm endet mit einem Besuch im Run Village, wo Sie den Start der Aventurienne aus der ersten Reihe verfolgen können.

>Für alle zugänglich (Vegetarier bitte angeben) /Haustiere an der Leine erlaubt

