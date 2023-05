Au café des langues Hôtel Balizy, 5 mai 2023, Saint-Maixent-l'École.

Au café des langues

Vendredi 5 mai à 20h – Hôtel Balizy, Saint-Maixent l’école.

Discussions autour d’un café ! Anglais, Allemand, Espagnol, Patois poitevin, etc…

N’hésitez pas à apporter un petit quelque chose à grignoter

Entrée libre, sur réservation à jumelagesaintmaix@gmail.com.

Organisé par le comité de jumelage de Saint-Maixent-l’Ecole..

Hôtel Balizy

Saint-Maixent-l'École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



At the language café

Friday, May 5 at 8pm – Hôtel Balizy, Saint-Maixent l’école.

Discussions around a coffee! English, German, Spanish, Poitevin Patois, etc…

Feel free to bring a little something to nibble

Free admission, with reservation at jumelagesaintmaix@gmail.com.

Organized by the twinning committee of Saint-Maixent-l’Ecole.

En el café de las lenguas

Viernes 5 de mayo a las 20.00 h – Hôtel Balizy, Saint-Maixent l’école.

¡Debates en torno a un café! Inglés, alemán, español, patois poitevin…

No dude en traer algo para picar

Entrada gratuita, previa reserva en jumelagesaintmaix@gmail.com.

Organizado por el comité de hermanamiento de Saint-Maixent-l’Ecole.

Im Café der Sprachen

Freitag, 5. Mai um 20 Uhr – Hôtel Balizy, Saint-Maixent l’école.

Diskussionen bei einem Kaffee! Englisch, Deutsch, Spanisch, Patois poitevin, usw…

Bringen Sie gerne eine Kleinigkeit zum Knabbern mit

Eintritt frei, Reservierung erforderlich unter jumelagesaintmaix@gmail.com.

Organisiert vom Partnerschaftskomitee von Saint-Maixent-l’Ecole.

