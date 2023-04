Cinéma Espace AGAPIT – « The whale » Espace Agapit Saint-Maixent-l'École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Lundi 1 mai 20h30 Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption..

Espace Agapit Place Denfert-Rochereau

Saint-Maixent-l'École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Cinema Espace AGAPIT – « The whale

Monday, May 1, 8:30 pm Charlie, a reclusive English teacher, attempts to reconnect with his teenage daughter for a final chance at redemption. Cinema Espace AGAPIT – « La ballena

Lunes 1 de mayo 20.30 h Charlie, un solitario profesor de inglés, intenta reencontrarse con su hija adolescente para tener una última oportunidad de redención. Kino Espace AGAPIT – « The whale » (Der Wal)

Montag, 1. Mai 20.30 Uhr Der zurückgezogen lebende Englischlehrer Charlie versucht, als letzte Chance auf Erlösung wieder mit seiner Teenagertochter in Kontakt zu treten.

