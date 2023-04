Vide-grenier « la fête des allées », 1 mai 2023, Saint-Maixent-l'École.

Besoin de faire du tri, envie de dénicher des trésors ou de flâner ?

Rendez-vous le lundi 1er mai au vide-grenier « La Fête des Allées ».

Buvette et restauration sur place.

3 €/ m linéaire

Réservations et renseignements : 07.81.92.54.92 ou contact@rife.asso.fr

Organisé par l’association des RIFE (organisateurs du Festival des Enfants du Monde du 10 au 15 juillet 2023).

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Do you need to sort out, find treasures or just stroll around?

Come to the garage sale « La Fête des Allées » on Monday May 1st.

Refreshments and food on site.

3 ?/ linear meter

Reservations and information: 07.81.92.54.92 or contact@rife.asso.fr

Organized by the RIFE association (organizers of the Children of the World Festival from July 10 to 15, 2023)

¿Necesita ordenar, encontrar tesoros o simplemente pasear?

Nos vemos el lunes 1 de mayo en la venta de garaje « La Fête des Allées ».

Refrescos y comida in situ.

3 ¤ / metro lineal

Reservas e información: 07.81.92.54.92 o contact@rife.asso.fr

Organiza la asociación RIFE (organizadores del Festival des Enfants du Monde del 10 al 15 de julio de 2023)

Sie müssen aussortieren, haben Lust, Schätze zu finden oder einfach nur zu bummeln?

Dann besuchen Sie am Montag, den 1. Mai, den Flohmarkt « La Fête des Allées ».

Getränke und Speisen vor Ort.

3 ?/ linearer Meter

Reservierungen und Informationen: 07.81.92.54.92 oder contact@rife.asso.fr

Organisiert von der Vereinigung der RIFE (Organisatoren des Festivals der Kinder der Welt vom 10. bis 15. Juli 2023)

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Haut Val De Sèvre