Le 9 mai à 18h30 – Hôtel de ville, salle des mariages. Lecture des poèmes lauréats et remise des prix. Ouvert à tous, grand ou petit, français ou étranger.

Thème : Les Frontières Avant le 5 mai : Envoyez nous vos œuvres à jumelagesaintmaix@gmail.com Organisé par le comité de jumelage de Saint-Maixent-l’Ecole. Journée de l’Europe – Concours de Poésie

