Apéro-concert : le jazz bat la campagne Saint-Maixent-de-Beugné, 19 juin 2023, Saint-Maixent-de-Beugné.

Saint-Maixent-de-Beugné,Deux-Sèvres

Apéro-concert, lundi 19 juin 2023, à St Maixent de Beugné, Concert gratuit-19h30

Buvette et restauration sur place.

Le Carug bat la campagne et débarque à St Maixent de Beugné, pour un concert blues, intimiste, apéritif avec Xavier Pillac, one man band.

Renseignements : www.lejazzbatlacampagne.com.

2023-06-19 à ; fin : 2023-06-19 . EUR.

Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Apéro-concert, Monday 19 June 2023, St Maixent de Beugné, Free concert-7.30pm

Refreshments and food on site.

Le Carug hits the road in St Maixent de Beugné, for an intimate, blues concert and aperitif with Xavier Pillac, one-man band.

Information: www.lejazzbatlacampagne.com

Apéro-concierto, lunes 19 de junio de 2023, en St Maixent de Beugné, Concierto gratuito – 19h30

Refrescos y comida in situ.

Carug se presenta en St Maixent de Beugné para un concierto íntimo de blues y un aperitivo con Xavier Pillac, one-man band.

Información: www.lejazzbatlacampagne.com

Apéro-Konzert, Montag, 19. Juni 2023, in St Maixent de Beugné, Konzert gratis-19.30 Uhr

Getränke und Essen vor Ort.

Le Carug schlägt die Kampagne und landet in St Maixent de Beugné, für ein Blues-Konzert, intimistisch, Aperitif mit Xavier Pillac, one man band.

Informationen: www.lejazzbatlacampagne.com

Mise à jour le 2023-06-02 par CC Val de Gâtine