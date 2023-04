Malagar au coeur de la course 17 route de Malagar, 22 octobre 2023, Saint-Maixant.

Le Centre François Mauriac de Malagar s’engage auprès de la Ligue contre le cancer Gironde, dans le cadre d’Octobre Rose, et organise un rendez-vous sportif et caritatif. Dans le cadre de « Malagar au coeur de la course », vous pourrez participer, au choix, à un trail nature de 10 km ou de 5 km, à une randonnée de 10 km ou à une course enfants pour les 7-13 ans, le tout au départ du Domaine de Malagar.

Les frais d’inscription seront reversés dans leur intégralité à La Ligue contre le cancer Gironde.

Horaires précis et tarifs à venir..

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The François Mauriac Center of Malagar is committed to the League against Cancer Gironde, as part of Pink October, and organizes a sporting and charitable event. Within the framework of « Malagar in the heart of the race », you will be able to take part, with the choice, in a trail nature of 10 km or 5 km, in a hike of 10 km or in a race children for the 7-13 years, the whole with the departure of the Domain of Malagar.

The registration fees will be donated in their entirety to the Gironde League against Cancer.

Precise schedule and fees to come.

El Centro François Mauriac de Malagar se compromete con la Liga de la Gironda contra el Cáncer, en el marco del Octubre Rosa, y organiza un evento deportivo y benéfico. En el marco de « Malagar en el corazón de la carrera », podrá participar en un recorrido natural de 10 o 5 km, en una caminata de 10 km o en una carrera infantil para niños de 7 a 13 años, todo ello con salida en el Domaine de Malagar.

Todas las cuotas de inscripción se donarán a La Ligue contre le cancer Gironde.

Los horarios y precios exactos están por llegar.

Das Centre François Mauriac in Malagar engagiert sich im Rahmen des Rosa Oktobers bei der Krebsliga Gironde und organisiert ein sportliches und karitatives Treffen. Im Rahmen von « Malagar au coeur de la course » können Sie wahlweise an einem 10 km oder 5 km langen Naturtrail, einer 10 km langen Wanderung oder einem Kinderlauf für 7- bis 13-Jährige teilnehmen, die alle von der Domaine de Malagar aus gestartet werden.

Die Anmeldegebühren werden vollständig an die Krebsliga Gironde gespendet.

Genaue Zeiten und Preise werden noch bekannt gegeben.

