Malagar autrement – François Mauriac, écrivain viticulteur 17 route de Malagar, 1 octobre 2023, Saint-Maixant.

Une visite entre littérature et plaisir du vin, imaginée comme une promenade pour remonter l’histoire du domaine viticole d’hier à aujourd’hui. Cette matinée à Malagar questionne le regard de François Mauriac sur le métier de viticulteur et fait surgir toute la passion du romancier pour son environnement..

2023-10-01 à ; fin : 2023-10-01 13:00:00. EUR.

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A visit between literature and the pleasure of wine, imagined as a walk through the history of the winery from yesterday to today. This morning at Malagar questions François Mauriac’s view of the winegrower’s profession and brings to light the novelist’s passion for his environment.

Una visita entre la literatura y el placer del vino, imaginada como un paseo por la historia de la finca vinícola desde ayer hasta hoy. Esta mañana en Malagar cuestiona la visión de François Mauriac sobre el oficio de viticultor y saca a la luz la pasión del novelista por su entorno.

Ein Besuch zwischen Literatur und Weingenuss, der als Spaziergang konzipiert ist, um die Geschichte des Weinguts von gestern bis heute zurückzuverfolgen. Dieser Vormittag in Malagar hinterfragt François Mauriacs Blick auf den Beruf des Winzers und bringt die ganze Leidenschaft des Romanciers für seine Umgebung zum Vorschein.

Mise à jour le 2023-03-07 par OT Sauternes Graves Landes Girondines