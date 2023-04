Journées européennes du Patrimoine – Domaine de Malagar 17 route de Malagar, 17 septembre 2023, Saint-Maixant.

Dans le cadre de la manifestation nationale, vous pourrez profiter à Malagar de visites guidées gratuites de la Maison récemment restaurée de François Mauriac et accéder à notre exposition permanente.

Animations et visites guidées gratuites, réservation recommandée..

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 18:00:00. .

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the national event, you can enjoy free guided tours of the recently restored House of François Mauriac and access to our permanent exhibition

Animations and guided tours are free, reservation recommended.

Como parte del evento nacional, podrá disfrutar de visitas guiadas gratuitas a la recién restaurada Casa de François Mauriac y acceder a nuestra exposición permanente

Animaciones y visitas guiadas gratuitas, se recomienda reservar.

Im Rahmen der nationalen Veranstaltung können Sie in Malagar von kostenlosen Führungen durch das kürzlich restaurierte Haus von François Mauriac profitieren und Zugang zu unserer Dauerausstellung erhalten

Animationen und Führungen sind kostenlos, Reservierung empfohlen.

