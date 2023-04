Malagar Autrement – Atelier bouturage dans le parc 17 route de Malagar, 3 septembre 2023, Saint-Maixant.

Avoir la main verte n’est pas si sorcier ! Jardiniers en herbe ou amoureux de la nature, suivez les experts de Malagar pour tout savoir de la bouture. Un atelier dans le parc du Domaine, sur réservation..

2023-09-03 à ; fin : 2023-09-03 13:00:00. EUR.

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Having a green thumb isn’t so hard! Budding gardeners or nature lovers, follow the Malagar experts to learn all about cuttings. A workshop in the park of the Domaine, on reservation.

¡Tener un pulgar verde no es tan difícil! Jardineros en ciernes o amantes de la naturaleza, sigan a los expertos de Malagar para aprender todo sobre los esquejes. Un taller en el parque del Domaine, bajo reserva.

Einen grünen Daumen zu haben, ist keine Hexerei! Ob angehender Gärtner oder Naturliebhaber, folgen Sie den Experten von Malagar, um alles über Stecklinge zu erfahren. Ein Workshop im Park der Domaine, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-03-07 par OT Sauternes Graves Landes Girondines