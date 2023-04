Balade littéraire – Le chemin des pèlerins 17 route de Malagar, 12 août 2023, Saint-Maixant.

Du coteau de Malagar, suivez le chemin sinueux des bords de Garonne jusqu’à l’ancien port de la Garonnelle et rejoignez le sanctuaire de Verdelais. Cet itinéraire est une rencontre avec l’histoire religieuse de ces sentiers. Mais c’est aussi l’évocation de toute une spiritualité chez François Mauriac, et de son lien avec Verdelais.

Balade d’environ 6 km – 3h.

Sur réservation..

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From the hillside of Malagar, follow the winding path along the banks of the Garonne to the old port of La Garonnelle and reach the sanctuary of Verdelais. This itinerary is an encounter with the religious history of these paths. But it is also the evocation of a whole spirituality of François Mauriac, and of his link with Verdelais

Walk of about 6 km – 3 hours

On reservation.

Desde la ladera de Malagar, siga el camino sinuoso a lo largo de las orillas del Garona hasta el antiguo puerto de La Garonnelle y llegue al santuario de Verdelais. Esta ruta es un encuentro con la historia religiosa de estos caminos. Pero también es una evocación de la espiritualidad de François Mauriac, y su vínculo con Verdelais

Caminata de unos 6 km – 3 horas

En la reserva.

Vom Hügel von Malagar aus folgen Sie dem gewundenen Weg am Ufer der Garonne bis zum alten Hafen von La Garonnelle und erreichen den Wallfahrtsort Verdelais. Dieser Weg ist eine Begegnung mit der religiösen Geschichte dieser Pfade. Sie ist aber auch eine Erinnerung an eine ganze Spiritualität bei François Mauriac und seine Verbindung zu Verdelais

Spaziergang von etwa 6 km – 3 Stunden

Mit Reservierung.

