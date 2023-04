Malagar Autrement – Lectures dans le parc 17 route de Malagar, 4 juin 2023, Saint-Maixant.

Pour ce rendez-vous Malagar Autrement, la voix de François Mauriac résonne dans le parc de Malagar.

Comme un écho au thème des Rendez-vous au jardin 2023 « Les musiques du jardin », ce sont les mélodies des mots qui racontent l’enchantement de François Mauriac par la musique. Quelques extraits choisis du Journal, des Bloc-notes ou encore des Mémoires intérieurs composent une déambulation d’un autre genre, pensée comme une parenthèse au jardin.

Sur réservation..

2023-06-04

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For this Malagar Autrement event, the voice of François Mauriac resounds in the park of Malagar

As an echo to the theme of the Rendez-vous au jardin 2023 « Les musiques du jardin », it is the melodies of words that tell the enchantment of François Mauriac through music. Selected excerpts from the Journal, the Bloc-notes or the Mémoires intérieurs compose a stroll of another kind, thought as a parenthesis in the garden

On reservation.

Para este evento de Malagar Autrement, la voz de François Mauriac resuena en el parque de Malagar

Como un eco del tema de la Rendez-vous au jardin 2023 « Les musiques du jardin », son las melodías de las palabras las que cuentan el encanto de François Mauriac a través de la música. Extractos seleccionados del Diario, de las Bloc-notas y de las Mémoires intérieurs componen un paseo diferente, concebido como un paréntesis en el jardín

Sólo con reserva.

Bei diesem Malagar Autrement-Treffen hallt die Stimme von François Mauriac durch den Malagar-Park

Wie ein Echo auf das Thema des Rendez-vous au jardin 2023 « Les musiques du jardin » (Die Musik des Gartens), sind es die Melodien der Worte, die von François Mauriacs Verzauberung durch die Musik erzählen. Einige ausgewählte Auszüge aus dem Tagebuch, den Bloc-notes oder auch den Mémoires intérieurs bilden eine Wanderung der anderen Art, die als Klammer im Garten gedacht ist

Mit Reservierung.

