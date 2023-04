Rendez-vous aux Jardins – Les musiques du jardin 17 route de Malagar, 2 juin 2023, Saint-Maixant.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Domaine de Malagar accueille l’exposition « Les bois flottés » de Franck Espagnet.

Mais aussi des concerts, des ateliers, des produits du jardin…

Gratuit, sur réservation..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Rendez-vous aux jardins, the Domaine de Malagar welcomes the exhibition « Les bois flottés » by Franck Espagnet

But also concerts, workshops, garden products..

Free, on reservation.

En el marco del « Rendez-vous aux jardins », el Domaine de Malagar acoge la exposición « Les bois flottés » de Franck Espagnet

Pero también conciertos, talleres, productos de jardinería..

Gratuito, previa reserva.

Im Rahmen der Rendez-vous aux jardins empfängt die Domaine de Malagar die Ausstellung « Les bois flottés » von Franck Espagnet

Aber auch Konzerte, Workshops, Gartenprodukte..

Kostenlos, mit Reservierung.

